Мощный циклон принесет на Камчатку сильные снег и ветер

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Мощный циклон приближается к берегам Камчатки со стороны Охотского моря, он принесет на полуостров сильные снег и ветер, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько.

По ее словам, уже предстоящей ночью в южных районах края начнется снег, который будет постепенно усиливаться.

"Ночью в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского района, а днем в большинстве районов края ожидается снег, местами сильный. В прибрежных районах — восточный порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Ночью на юго-западном побережье — штормовой до 25-30 метров в секунду. С усилением ветра ожидаются метели", — сказала Приходько.

Синоптик добавила, что в среду, 21 марта, циклон начнет смещаться на север Камчатки, поэтому в южных районах края погода начнет постепенно улучшаться. В серверных районах региона снегопады и метели сохранятся еще в течение суток.