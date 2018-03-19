Дело о ДТП с микроавтобусом в Кузбассе передали в суд

КЕМЕРОВО, 19 мар — РИА Новости. Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко направил в суд уголовное дело о ДТП с участием иномарки и микроавтобуса в Кемеровском районе, в результате которого пострадали 16 человек, сообщает в понедельник региональная прокуратура.
"Как установило следствие, водитель Hundai Solaris не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП был причинен тяжкий вред водителю автобуса и четырем пассажирам. Обвинение в нарушении правил дорожного движения предъявлено 47-летнему водителю легкового автомобиля", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, действия водителя иномарки квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы. Кроме того, обвиняемого могут лишить водительских прав на срок до трёх лет.
Ранее сообщалось, что всех пострадавших с различными травмами доставили в Кемеровскую областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского. Лечение в стационаре было назначено 12 из них. Губернатор Аман Тулеев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП сотрудникам дома-интерната.