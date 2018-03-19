В Барнауле двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

БАРНАУЛ, 19 мар — РИА Новости. Двое взрослых и один ребенок пострадали в понедельник рано утром в результате аварии трех легковых автомобилей на Змеиногорском тракте, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем Нива, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с "Mazda Premacy".

"После дорожного инцидента три человека обратились за медицинской помощью. Две женщины-водители и пятилетний ребенок", — говорится в сообщении.

По факту аварии начата доследственная проверка.