У берегов Камчатки ожидают шторм с высотой волн до девяти метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки из-за волн, которые могут достигать девяти метров в высоту, сообщает краевой главк МЧС.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 20 марта 2018 года ожидается опасное волнение высотой 8 — 9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря в районе 11310 (прибрежная акватория Алеутского района), 21 марта в первой половине ночи явление распространится в район 11290 (Берингово море)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные волны сохранятся до середины дня среды.

Руководителям судоходных компаний спасатели рекомендовали принять меры повышенной предосторожности. "В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — добавили в спасательном ведомстве.

Как ранее информировали синоптики, к берегам Камчатки подходит охотоморской циклон, которые начнёт оказывать влияние на южные районы полуострова уже предстоящей ночью. Здесь ожидаются сильные снег и ветер, метели. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21 марта.