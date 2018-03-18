С места ДТП в центре Москвы эвакуировали еще одного пострадавшего

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Второй медицинский вертолет эвакуирует в больницу еще одного пострадавшего после столкновения трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.

Источник РИА Новости в экстренных службах столицы рассказал, что в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и ещё семеро пострадали. Ранее сообщалось, что первым медицинским вертолетом с места ДТП эвакуировали двух пострадавших.

"С места аварии на Кутузовском проспекте вылетел второй вертолет с одним пострадавшим", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в полете пострадавшего сопровождает медицинская бригада.