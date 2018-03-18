"Группа ГАЗ" заявила об исправности автобуса, попавшего в ДТП в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Маршрутный автобус, столкнувшийся с грузовиком на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате чего пострадали девять человек, был технически исправен, сообщила пресс-служба "Группы ГАЗ".

ДТП, в котором пострадали девять человек, в том числе шесть детей, произошло 17 марта около 15.40 на 24 километре Киевского шоссе. Один человек с места аварии эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра.

"Специалисты Ликинского автобусного завода изучили обстоятельства ДТП… с участием автобуса ЛиАЗ-5292.22, следовавшего по маршруту №420, и грузового автомобиля, следовавшего в попутном направлении. По результатам проверки установлено, что автобус ЛиАЗ-5292 2012 года выпуска был технически исправен, обслуживался силами ГУП "Мосгортранс" и проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя", — говорится в сообщении.

Как отмечается, автобус оснащен современными системами безопасности от ведущих европейских производителей: пневматической двухконтурной тормозной системой, системой ABS. Эксплуатационный ресурс агрегатной базы автобуса составляет до одного миллиона километров.

Сообщается, что в настоящее время следственные органы выясняют причины ДТП и степень ответственности водителей транспортных средств за произошедшее.