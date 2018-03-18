Подростку, снимавшему на видео избиение школьницы в Барнауле, сломали нос

БАРНАУЛ, 18 мар — РИА Новости. Подростку, снимавшему на видео резонансную драку учениц барнаульской школы, сломали нос, об этом РИА Новости сообщили в воскресенье в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В полицию поступило заявление об избиении барнаульского школьника, в настоящий момент проводится проверка", — сказал представитель ведомства.
Как сообщает региональный сайт altapress.ru, мальчик находится в палате лор-отделения горбольницы № 8. Ему сделали операцию на носу после полученных от избиения травм.
Ранее уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева сообщила РИА Новости, что проведет внеплановую проверку по вопросам воспитания и занятости детей в барнаульской школе, ученики которой избили сверстницу.
По ее словам, подростки, причастные к инциденту, ранее стояли на внутришкольном профилактическом учете. В настоящий момент с ними и их родителями проводится профилактическая работа.