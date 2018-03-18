Жительницу Барнаула обвинили в создании "карусели" на выборах

БАРНАУЛ, 18 мар — РИА Новости. Жительница Барнаула вынесла бюллетень с избирательного участка, чтобы оставить себе на память о выборах президента РФ, сообщил журналистам в воскресенье начальник главного управления МВД РФ по Алтайскому краю Олег Торубаров.

"В первые часы голосования в Барнауле зафиксирован факт выноса бюллетеня с территории избирательного участка. Женщина не стала голосовать: она взяла бюллетень и ушла. Сотрудники провели с ней беседу на тему недопустимости организации "карусели". В ходе разбирательств выяснилось, что она парикмахер и решила оставить себе бюллетень на память о выборах", — сказал Торубаров.

По его словам, всего в предвыборный период в правоохранительные органы Алтайского края поступило 65 обращений о нарушениях законодательства. По всем фактам проводятся проверки.

По словам председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, в основном нарушения связаны с незаконным распространением листовок в нескольких городах региона за последние три месяца.

Алтайском крае на 10.00 местного времени (07.00 мск) явка на президентских выборах превысила 10%.

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