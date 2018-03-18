Жительницу Барнаула обвинили в создании "карусели" на выборах

БАРНАУЛ, 18 мар — РИА Новости. Жительница Барнаула вынесла бюллетень с избирательного участка, чтобы оставить себе на память о выборах президента РФ, сообщил журналистам в воскресенье начальник главного управления МВД РФ по Алтайскому краю Олег Торубаров.
По его словам, всего в предвыборный период в правоохранительные органы Алтайского края поступило 65 обращений о нарушениях законодательства. По всем фактам проводятся проверки.
По словам председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой, в основном нарушения связаны с незаконным распространением листовок в нескольких городах региона за последние три месяца.
Алтайском крае на 10.00 местного времени (07.00 мск) явка на президентских выборах превысила 10%.
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