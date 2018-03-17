МВД уточнило число пострадавших в крупном ДТП с грузовиком в Москве

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Девять человек, в том числе шесть детей, пострадали в аварии в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом на Киевском шоссе в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД по городу Москве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП, произошедшей около 15.40 на 24 километре Киевского шоссе, пострадали восемь человек, среди которых — пять детей. Один человек с места ДТП эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Движение транспорта на месте ДТП сейчас ограничено по двум полосам из четырех.

"В результате ДТП, по предварительной информации, пострадалидевять человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Причины ДТП устанавливаются", — говорится в сообщении.