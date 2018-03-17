В Москве в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали восемь человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Восемь человек, включая пять детей, пострадали в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом на Киевском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии, не уточнив число пострадавших.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах столицы, один человек с места ДТП эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра. Движение транспорта на месте ДТП сейчас ограничено по двум полосам из четырех.