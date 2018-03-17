В квартире под Воронежем нашли двух детей с ножевыми ранениями

ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Двое раненых братьев 8 и 16 лет обнаружены в запертой изнутри квартире дома в городе Острогожске Воронежской области, сообщает в субботу региональное управление Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "покушение на убийство", по факту обнаружения 16 марта в квартире дома, расположенного в городе Острогожске Воронежской области, 8-летнего мальчика с ножевыми ранениями в области шеи и живота, а также его 16-летнего брата с проникающим ранением в области шеи", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие, братья госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что на момент обнаружения детей квартира была закрыта изнутри, окна заперты, повреждений не имели. Предполагаемые предметы, используемые для причинения телесных повреждений несовершеннолетним, обнаружены внутри жилища", — отмечает следствие.