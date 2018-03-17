В квартире под Воронежем нашли двух детей с ножевыми ранениями

ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Двое раненых братьев 8 и 16 лет обнаружены в запертой изнутри квартире дома в городе Острогожске Воронежской области, сообщает в субботу региональное управление Следственного комитета РФ.
Как информирует следствие, братья госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Проведенными первоначальными следственными действиями установлено, что на момент обнаружения детей квартира была закрыта изнутри, окна заперты, повреждений не имели. Предполагаемые предметы, используемые для причинения телесных повреждений несовершеннолетним, обнаружены внутри жилища", — отмечает следствие.