На востоке Москвы произошла утечка горячей воды

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Москвы сообщили о прорыве теплотрассы на востоке города, источник РИА Новости в экстренных службах столицы заявил, что без тепла остались жители восьми жилых домов.

"В районе улицы Фрязевская, дом 15 произошла утечка горячей воды, службы городского хозяйства оперативно прибыли на место, ведутся ремонтные работы. Отключений нет", — говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

"На улице Фрязевская произошел прорыв теплотрассы диаметром 800 миллиметров. Нарушено теплоснабжение восьми жилых домов, в которых проживают почти 2000 человек", — сказал источник в экстренных службах.

По его словам, аварийно-восстановительные работы на месте ЧП планируется завершить к 17.00 субботы.