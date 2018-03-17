Банды 90-х: преступные группировки, державшие в страхе Москву

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Взрывы автомобилей, уличные перестрелки и заказные убийства — в девяностых Москву трясло от криминальных разборок. В погоне за большими деньгами и красивой жизнью в столицу хлынули банды со всех концов страны. Однако местные группировки, уже давно поделившие между собой город, незваных гостей встретили враждебно. В борьбе за влияние они пускали в ход весь боевой арсенал и не щадили ни конкурентов, ни случайных свидетелей.

Ореховская

Одна из самых крупных российских банд действовала на юго-западе столицы с середины 1980-х. Ее возглавлял тракторист из нижегородской деревни Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. Костяк банды сформировали жители района Орехово-Борисово, в основном спортсмены. Начали они с разбойных нападений на дальнобойщиков. Потом "крышевали" бизнесменов, наперсточников, угонщиков машин и квартирных воров. Не брезговали и заказными убийствами.

Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ

К началу 1990-х банда насчитывала несколько сотен человек. Сильвестр старался легализовывать преступные доходы, вкладывая деньги в банковское дело, автомобильный бизнес и торговлю драгоценностями. Он считался одним из самых влиятельных мафиози не только Москвы, но и всей России. Впрочем, продолжалось это недолго — в 1994-м Тимофеева убили. После гибели главаря группировку сотрясали междоусобные войны, часть бандитов перебралась в Испанию. В начале 2000-х силовики окончательно разгромили ОПГ, арестовав ее основных лидеров. Большинство получили пожизненные сроки.

Бауманская

"Бауманцы" уже в конце 1980-х контролировали весь центр столицы. Занимались рэкетом. Главарем был Владислав Ваннер по кличке Бобон. Преступники отличались особой жестокостью и даже в бандитской среде считались беспредельщиками. Несговорчивых коммерсантов нередко вывозили в лес и закапывали живьем. К середине 1990-х в банде сменилось несколько лидеров. Все они гибли от рук конкурентов. Между тем ОПГ продолжала "крышевать" бизнес, совершать заказные убийства, заниматься наркоторговлей. В начале 2000-х силовики арестовали ее основных участников, в том числе успевших перебраться за границу. Все приговорены к длительным срокам.

© РИА Новости / Илья Горбунов Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк © РИА Новости / Илья Горбунов Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк

Измайловская

Группировка сформировалась из молодежных банд, орудовавших на востоке Москвы в 1980-х. Интересно, что в нее входили не только спортсмены, но и так называемые "синие" — уголовники с солидным криминальным стажем. ОПГ специализировалась на рэкете, наркоторговле, разбоях, грабежах и заказных убийствах. Нередко происходили перестрелки с силовиками, охотившимися на главарей. Причем бандитам почти всегда удавалось скрыться. Со временем их влияние распространилось на другие регионы, включая Сибирь и Дальний Восток. Нажитые капиталы члены ОПГ отмывали через игорный бизнес, а затем вкладывали деньги в заграничную недвижимость.

В конце 1990-х многие лидеры "измайловских" перебрались в Европу — подальше от постоянных разборок. Считается, что из-за рубежа они до сих пор контролируют и развивают свой бизнес на юго-востоке столицы.

Коптевская

Влиятельная столичная группировка в начале 1990-х "держала" весь север Москвы. Ее сколотили Александр и Василий Наумовы. Братья занимались вольной борьбой, а после завершения спортивной карьеры взялись за рэкет. Привлекали в банду бывших спортсменов-единоборцев. Сами Наумовы числились руководителями нескольких коммерческих фирм. Но был и другой "заработок" — вымогательство, кражи, заказные убийства и наркоторговля.

Все дела бандиты вели только на своей территории, не лезли в чужие районы. Однако это не уберегло их от криминальных войн с конкурирующими группировками. В 1995-м убили Александра, спустя два года — Василия. Последняя перестрелка произошла недалеко от здания МУРа на Петровке. После гибели лидеров банда утратила былую мощь, однако продолжала вести преступную деятельность. Вскоре несколько ее участников уехали в Европу, остальные были убиты или сели в тюрьму.

Щелковская

Одна из самых крупных группировок, орудовавших в столице в начале 1990-х, обосновалась в подмосковном городе Щелково. Бандиты обложили данью практически всех местных коммерсантов, а тех, кто отказывался платить, жестоко убивали. С годами аппетиты росли, и на подмосковную ОПГ обратили внимание криминальные авторитеты из других преступных сообществ. К "щелковцам" стали обращаться за помощью в устранении конкурентов. Они превратились в своеобразную расстрельную команду, получая "заказы на работу" в разных уголках страны. Считается, что за десять лет киллеры бригады убили около 60 человек.

© AFP 2018 / Nicolas Asfouri Криминальный авторитет Александр Матусов по кличке Басмач, основавший Щёлковскую группировку © AFP 2018 / Nicolas Asfouri Криминальный авторитет Александр Матусов по кличке Басмач, основавший Щёлковскую группировку

Разгром группировки начался только в 2006-м, когда в полицию обратился один московский бизнесмен. Он рассказал, что бандиты вымогают у него крупную сумму денег. Благодаря его показаниям, оперативники УБОП смогли ликвидировать банду.