РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Банды 90-х: преступные группировки, державшие в страхе Москву

08:0017.03.2018
03710
© Film4 (2016)Кадр из фильма ПерестрелкаКадр из фильма Перестрелка
© Film4 (2016)

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Взрывы автомобилей, уличные перестрелки и заказные убийства — в девяностых Москву трясло от криминальных разборок. В погоне за большими деньгами и красивой жизнью в столицу хлынули банды со всех концов страны. Однако местные группировки, уже давно поделившие между собой город, незваных гостей встретили враждебно. В борьбе за влияние они пускали в ход весь боевой арсенал и не щадили ни конкурентов, ни случайных свидетелей.

Ореховская

Одна из самых крупных российских банд действовала на юго-западе столицы с середины 1980-х. Ее возглавлял тракторист из нижегородской деревни Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. Костяк банды сформировали жители района Орехово-Борисово, в основном спортсмены. Начали они с разбойных нападений на дальнобойщиков. Потом "крышевали" бизнесменов, наперсточников, угонщиков машин и квартирных воров. Не брезговали и заказными убийствами.

Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ

К началу 1990-х банда насчитывала несколько сотен человек. Сильвестр старался легализовывать преступные доходы, вкладывая деньги в банковское дело, автомобильный бизнес и торговлю драгоценностями. Он считался одним из самых влиятельных мафиози не только Москвы, но и всей России. Впрочем, продолжалось это недолго — в 1994-м Тимофеева убили. После гибели главаря группировку сотрясали междоусобные войны, часть бандитов перебралась в Испанию. В начале 2000-х силовики окончательно разгромили ОПГ, арестовав ее основных лидеров. Большинство получили пожизненные сроки.

Бауманская

"Бауманцы" уже в конце 1980-х контролировали весь центр столицы. Занимались рэкетом. Главарем был Владислав Ваннер по кличке Бобон. Преступники отличались особой жестокостью и даже в бандитской среде считались беспредельщиками. Несговорчивых коммерсантов нередко вывозили в лес и закапывали живьем. К середине 1990-х в банде сменилось несколько лидеров. Все они гибли от рук конкурентов. Между тем ОПГ продолжала "крышевать" бизнес, совершать заказные убийства, заниматься наркоторговлей. В начале 2000-х силовики арестовали ее основных участников, в том числе успевших перебраться за границу. Все приговорены к длительным срокам.

© РИА Новости / Илья ГорбуновИсправительная колония особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк
© РИА Новости / Илья Горбунов
Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк

Измайловская

Группировка сформировалась из молодежных банд, орудовавших на востоке Москвы в 1980-х. Интересно, что в нее входили не только спортсмены, но и так называемые "синие" — уголовники с солидным криминальным стажем. ОПГ специализировалась на рэкете, наркоторговле, разбоях, грабежах и заказных убийствах. Нередко происходили перестрелки с силовиками, охотившимися на главарей. Причем бандитам почти всегда удавалось скрыться. Со временем их влияние распространилось на другие регионы, включая Сибирь и Дальний Восток. Нажитые капиталы члены ОПГ отмывали через игорный бизнес, а затем вкладывали деньги в заграничную недвижимость.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУбит мужчина в подземном переходе в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Убит мужчина в подземном переходе в Москве

В конце 1990-х многие лидеры "измайловских" перебрались в Европу — подальше от постоянных разборок. Считается, что из-за рубежа они до сих пор контролируют и развивают свой бизнес на юго-востоке столицы.

Коптевская

Влиятельная столичная группировка в начале 1990-х "держала" весь север Москвы. Ее сколотили Александр и Василий Наумовы. Братья занимались вольной борьбой, а после завершения спортивной карьеры взялись за рэкет. Привлекали в банду бывших спортсменов-единоборцев. Сами Наумовы числились руководителями нескольких коммерческих фирм. Но был и другой "заработок" — вымогательство, кражи, заказные убийства и наркоторговля.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРабота сотрудников ОМОН "Зубр"
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Работа сотрудников ОМОН "Зубр"

Все дела бандиты вели только на своей территории, не лезли в чужие районы. Однако это не уберегло их от криминальных войн с конкурирующими группировками. В 1995-м убили Александра, спустя два года — Василия. Последняя перестрелка произошла недалеко от здания МУРа на Петровке. После гибели лидеров банда утратила былую мощь, однако продолжала вести преступную деятельность. Вскоре несколько ее участников уехали в Европу, остальные были убиты или сели в тюрьму.

Щелковская

Одна из самых крупных группировок, орудовавших в столице в начале 1990-х, обосновалась в подмосковном городе Щелково. Бандиты обложили данью практически всех местных коммерсантов, а тех, кто отказывался платить, жестоко убивали. С годами аппетиты росли, и на подмосковную ОПГ обратили внимание криминальные авторитеты из других преступных сообществ. К "щелковцам" стали обращаться за помощью в устранении конкурентов. Они превратились в своеобразную расстрельную команду, получая "заказы на работу" в разных уголках страны. Считается, что за десять лет киллеры бригады убили около 60 человек.

© AFP 2018 / Nicolas AsfouriКриминальный авторитет Александр Матусов по кличке Басмач, основавший Щёлковскую группировку
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Криминальный авторитет Александр Матусов по кличке Басмач, основавший Щёлковскую группировку

Разгром группировки начался только в 2006-м, когда в полицию обратился один московский бизнесмен. Он рассказал, что бандиты вымогают у него крупную сумму денег. Благодаря его показаниям, оперативники УБОП смогли ликвидировать банду.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена