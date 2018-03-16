В Кирове задержали мужчину по делу о падении крана

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Эксперта промышленной безопасности задержали по делу о падении башенного крана на жилой дом в Кирове, сообщается на сайте следственного управления СК России по Кировской области.
Девятнадцатого января во время строительства жилого дома по Октябрьскому проспекту упал башенный кран, машинист крана погиб, двое рабочих получили производственные травмы, частично разрушен дом по улице Мопра.
Следователи установили, что с февраля по март прошлого года эксперт ООО "Кран Сервис" проводил экспертизу промышленной безопасности крана. Согласно заключению, были выявлены дефекты, после устранения которых кран был признан соответствующим требованиям промышленной безопасности и допущен к дальнейшей эксплуатации.
По версии следствия, причиной падения крана стала "неправильная запасовка грузового каната, в результате чего при эксплуатации произошло трение о стреловой расчал, что привело к последующему разрыву каната". При этом запасовка каната была проведена до экспертизы промышленной безопасности, поэтому эксперт мог и должен был выявить нарушения, считает СК.
"Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела эксперт ООО "Кран Сервис" задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения", — говорится на сайте.