В Кирове задержали мужчину по делу о падении крана

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

Работы на месте падения крана на жилой дом в Кирове. 19 января 2018

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Эксперта промышленной безопасности задержали по делу о падении башенного крана на жилой дом в Кирове, сообщается на сайте следственного управления СК России по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту дачи заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Девятнадцатого января во время строительства жилого дома по Октябрьскому проспекту упал башенный кран, машинист крана погиб, двое рабочих получили производственные травмы, частично разрушен дом по улице Мопра.

Следователи установили, что с февраля по март прошлого года эксперт ООО "Кран Сервис" проводил экспертизу промышленной безопасности крана. Согласно заключению, были выявлены дефекты, после устранения которых кран был признан соответствующим требованиям промышленной безопасности и допущен к дальнейшей эксплуатации.

По версии следствия, причиной падения крана стала "неправильная запасовка грузового каната, в результате чего при эксплуатации произошло трение о стреловой расчал, что привело к последующему разрыву каната". При этом запасовка каната была проведена до экспертизы промышленной безопасности, поэтому эксперт мог и должен был выявить нарушения, считает СК.

"Сегодня в рамках расследования данного уголовного дела эксперт ООО "Кран Сервис" задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения", — говорится на сайте.