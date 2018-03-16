Бастрыкин взял на контроль дело о суициде подростка в Ростовской области

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело о суициде подростка в Каменске Ростовской области, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко добавила, что СК РФ по Ростовской области организованы две доследственные проверки на предмет доведения подростка до самоубийства и возможной халатности медицинских сотрудников.
"Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах этой трагедии и привлечь к ответственности всех причастных к ней, в том числе должностных, лиц. Расследование уголовного дела вплоть до его логического завершения, проведение доследственных проверок и принятие по ним процессуальных решений поставлены председателем Следственного комитета России на личный контроль", — сказала она.