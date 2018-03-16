Завершилось расследование по делу экс-главы МУР генерала Трутнева

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сторона обвинения уведомила суд об окончании следствия по делу экс-начальника Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

"Уведомляем суд об окончании следствия по делу", — заявил следователь СК во время заседания.

Также в ходе рассмотрения апелляции на продление ареста обвиняемому на два месяца выяснилось, что сумма взятки, посредником в которой следствие называет Трутнева, составила 70 тысяч долларов США. Московский окружной военный суд ранее в пятницу отменил решение первой инстанции и выпустил обвиняемого из СИЗО под домашний арест.

Отставному полицейскому вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

Как сообщала газета "Коммерсант", Трутнев обвиняется в вымогательстве денег у АО "Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева", одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов. По данным газеты, в прошлом он возглавлял УВД трех округов столицы и Московский уголовный розыск.

По данным издания, военное СУСК РФ по Москве заподозрило 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки в начале этого года. С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у Трутнева был проведен обыск, а самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли как попытку уклониться от следствия.

По версии следствия, как сообщал "Коммерсант", в прошлом году в ходе проверки расположенного в подмосковной Балашихе АО "НИТИ им. П. И. Снегирева" сотрудники УФСБ выявили нарушения, связанные с оформлением его сотрудников. Сообщив директору НИТИ Игорю Григорьеву, что по результатам проверки тот может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве или растрате, правоохранители предложили ему замять эту историю, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей. Гендиректор обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 миллиона рублей. Помимо полковника Круглова, фигурантами расследования стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. В ходе расследования Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину, а также дали показания против Трутнева, выступавшего в деле в роли посредника.