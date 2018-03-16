Правоохранителям пока не известна судьба львенка из кальянной в Москве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы пока не установили местонахождение львенка, жившего в кальянной в Москве, сообщил РИА Новости в пятницу информированный источник.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи проверяют заявление женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных, где, по информации заявительницы, живет львенок, с которым посетители устраивают фотосессии.

Сообщалось, что следователи уже осмотрели заведение и нашли доказательства обитания в кальянной маленького хищника.

"Где животное находится на данный момент, пока не установлено. Когда львенка найдут, его, вероятно, изымут у владельцев", — сказал источник.

Этот случай с использования дикого животного для фотосессий в увеселительных заведениях не первый в Москве. В феврале сообщалось, что на северо-западе столицы изъяли двухмесячного львенка, которого также использовали для фотографирования без надлежащих документов на животное. Львица была отправлена в центр передержки в Дмитровский район для наблюдения ветеринарами.

Ранее телеканал RT сообщил о гибели краснокнижного львенка Мии, с которым также устраивали фотосессии в разных ресторанах и кальянных столицы.