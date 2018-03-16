В Москве на пешеходном переходе сбили двух человек

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Двух человек сбили на Рязанском проспекте в Москве на пешеходном переходе, они госпитализированы, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 11.20 на Рязанском проспекте автомобиль Hyundai Solaris совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли в начале пешеходного перехода", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшие были доставлены в больницу.

По его словам, водитель после ДТП не скрылся и остался на месте аварии, с ним работают полицейские.

