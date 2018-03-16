Суд отпустил экс-начальника МУРа под домашний арест

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московский окружной военный суд в пятницу выпустил из СИЗО под домашний арест экс-начальника Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 15 мая", — огласил решение судья Олег Москвитин.

Отбывать домашний арест генерал будет в квартире бывшей жены на улице Люблинская в Москве.

Изначально генерала заключили в СИЗО, но защите – нечастый случай в российской практике – удалось доказать, что уместна более мягкая мера пресечения. Адвокаты упирали на то, что Трутнева, по их мнению, заключили под стражу, чтобы заставить дать показания.

Сам обвиняемый в ходе своего выступления отметил, что не имеет таких знакомств, которые помогли бы ему избежать уголовного разбирательства, да и желания тоже.

"Если бы я имел связи, не думаю, что мы бы сейчас разбирали этот вопрос (в суде)", — заявил генерал, за которого его сыновья, работающие в силовых структурах, готовы были внести залог в 1,5 миллиона рублей.

Трутнев рассказал, что он служил в органах 33 года, прошел путь от сержанта до генерала, заслужил множество наград, орденов и грамот. До того, как его уволили из органов из-за болезни, связанной с сердцем и желудком, подсудимый, по собственным словам, "возвращал самолеты с убийцами, выводил из "Норд-Оста" людей, принимал участие в расследовании по делу "ореховской" ОПГ".

Обвинение в свою очередь доказывало, что Трутнев может скрыться за границей – у его бывшей жены, с которой он сейчас, согласно официальным документам, "сожительствует", есть недвижимость в Болгарии. Кроме того, обвинение считает, что генерал может надавить на свидетелей или "иным образом препятствовать расследованию".

"Подсудимый, находясь на свободе, реализовал всё своё имущество — за время следствия он продал три квартиры и автомобиль. Таким образом Трутнев избавился от имущества на предполагаемую сумму 20 миллионов, на которое можно было наложить арест", — заявил следователь.

Следствие считает отставного стража порядка посредником при передачи особо крупной взятки. Как сообщала газета "Коммерсант", речь идет о вымогательстве в начале этого года взятки у руководства Научно-исследовательского технологического института им. П. И. Снегирева, одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.

По версии следствия, сообщал " Коммерсант ", в прошлом году в ходе проверки НИТИ сотрудники ФСБ выявили нарушения, связанные с оформлением сотрудников. Сообщив директору НИТИ Игорю Григорьеву, что по результатам проверки тот может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве или растрате, силовики якобы предложили ему замять эту историю, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей.

Гендиректор обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову 3 миллиона рублей, писала газета со ссылкой на материалы следствия.

Помимо полковника Круглова, фигурантами расследования стали начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. В ходе расследования Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину, а также дали показания против Трутнева, по данным следствия, выступавшего посредником.

По данным газеты, в прошлом Трутнев возглавлял УВД трех округов столицы и Московский уголовный розыск.