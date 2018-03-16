В Петербурге изъяли более 37 тысяч литров поддельного алкоголя

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД России совместно с ФСБ изъяли из незаконного оборота в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 37 тысяч литров поддельного алкоголя, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Оперативники… во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и сотрудниками Росалкогольрегулирования провели рейды на территории Невского, Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленинградской области. В складских помещениях обнаружено более 22 тысяч бутылок алкогольной продукции, 27 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, свыше 300 тысяч поддельных федеральных специальных марок, а также производственная линия по розливу фальсификата, канистры, этикетки, стеклотара, крышки и пластиковые бочки", — сообщила она.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 171.1 УК РФ "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, в настоящее время реализуется комплекс для установления и задержание лиц, причастных к изготовлению и сбыту данной продукции.