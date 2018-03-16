Все обломки люка самолета, который "потерял" слитки в Якутии, собрали

Самолет Ан-12, у которого при взлёте в аэропорту «Якутск» отвалилась створка грузового люка. 15 марта 2018

Самолет Ан-12, у которого при взлёте в аэропорту «Якутск» отвалилась створка грузового люка. 15 марта 2018

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Специалисты собрали все обломки створки грузового люка от самолета Ан-12, который накануне "потерял" крупный груз из драгоценных слитков в аэропорту Якутска, сообщил РИА Новости представитель муниципального управления МВД России "Якутское".

"Накануне полиция охраняла территорию авторынка, куда упали обломки. Их уже все собрали, оцепление снято", — сказал собеседник.

По его словам, в пятницу охраны в данном районе не стоит.

Местный Instagram-паблик разместил информацию о том, что местная жительница якобы нашла драгоценный слиток недалеко от места инцидента. В полиции опровергли эту информацию.

"Такой информации у нас нет, факт находки не подтверждаем", — добавил собеседник.

Накануне, 15 марта, при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".

Следственный комитет РФ позже сообщил, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, отмечали следователи.

Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки собрали и поместили на хранение.