СК проверит данные о жестоком обращении со львенком в кальянной в Москве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Следователи проверят информацию о жестоком обращении со львенком в одной из кальянных в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"По поручению руководителя Главного Следственного управления СК России по городу Москве Александра Дрыманова по заявлению женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных организована доследственная проверка", — сказала она.

Жительница Москвы в заявлении сообщила о том, что в кальянной живет львенок, с которым посетители устраивают фотосессии, также животное без присмотра перемещается по территории заведения. При осмотре помещения следователи нашли доказательства обитания в кальянной маленького хищника.

Сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. "Следствие намерено проверить наличие специального разрешения уполномоченных государственных органов на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения", — добавила Иванова.

Ранее в феврале сообщалось, что на северо-западе Москвы изъяли двухмесячного львенка, которого использовали для фотосессий без надлежащих документов на животное. Львица была отправлена в центр передержки в Дмитровский район для наблюдения ветеринарами. Власти Москвы тогда попросили горожан отказаться от незаконных фотосессий с экзотическими животными и тем самым не создавать спрос на такие услуги.