Замначальнику УМВД по Ставрополю предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Заместитель начальника полиции Ставрополя обвиняется в мошенничестве при продаже квартиры за 2,9 миллиона рублей без ведома собственника, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщило ведомство, Ставропольский краевой суд поместил под домашний арест заместителя начальника управления МВД по Ставрополю Владимира Новикова по делу о мошенничестве. В отношении Новикова, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "мошенничество", была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и шесть суток, защита подала апелляционную жалобу.

"Заместителю начальника УМВД по городу Ставрополю предъявлено обвинение в мошенничестве. Обманным путем он продал квартиру без согласия собственника, причинив гражданину ущерб в 2,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, по данному факту в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении службы Владимира Новикова в органах внутренних дел. Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Непосредственный руководитель сотрудника будет привлечен к дисциплинарной ответственности.