На вокзале в Кузбассе украли шоколадки и пакетики с кофе

КЕМЕРОВО, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники Кузбасской транспортной полиции задержали в Юрге кемеровчанина, подозреваемого в краже платежного терминала, кондитерских изделий и пакетиков растворимого кофе с вокзала на сумму 16 тысяч рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального линейного управления МВД.

Об инциденте сообщила дежурная по вокзалу станции Юрга-1. По словам заявительницы, кража произошла накануне около полуночи.

"В зале ожидания, где располагается помещение контролера-кассира, находился один пассажир. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он неоднократно проникал за дверь огороженного киоска и выносил оттуда какие-то вещи и кондитерские изделия. Подозреваемый вынес оттуда платежный терминал, модем сотовой связи, 28 плиток шоколада и 40 пакетиков кофе", — говорится в сообщении.

Транспортные полицейские установили подозреваемого, которым оказался мужчина, следовавший в Кемерово из колонии в Иркутской области, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Оперативная группа на автомобиле направилась в сторону Юргинского автовокзала, куда, предположительно, отправился подозреваемый, и задержала его на выезде из города, когда он пытался остановить попутный транспорт.

"В дежурной части линейного отделения полиции 31-летний кемеровчанин признался в краже и добровольно выдал похищенное. По данным органов дознания Кузбасского ЛУ МВД России, задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет восемь судимостей и в общей сложности провел в местах лишения свободы 11 лет", — отметили в ведомстве.

Мужчина стал фигурантом нового уголовного дела по статье "Кража", максимальные санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.