В Омской области родственников подозревают в убийстве 44-летнего инвалида

НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Отец и брат 44-летнего инвалида по зрению обвиняются в его убийстве в Шербакульском районе Омской области из-за нежелания ухаживать за ним, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что 15 марта 2018 года вечером в своем доме, расположенном в селе Кутузовка, приехавшими по вызову медиками было обнаружено тело 44-летнего инвалида по зрению.

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего, которые в состоянии алкогольного опьянения, не желая ухаживать за слепым, избили потерпевшего, причинив смертельные телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.