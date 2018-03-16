В МВД рассказали о борьбе с коррупцией в Дагестане

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Почти 40 уголовных дел в отношении руководителей различного уровня в Дагестане было возбуждено в 2018 году в ходе масштабного расследования хищений в регионе, заявил в интервью газете "Коммерсант" руководитель антикоррупционного главка МВД РФ Андрей Курносенко.

"С начала этого года в республике выявлено 59 преступлений, в отношении руководителей различного уровня возбуждено 39 уголовных дел", — сказал Курносенко.

В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля. Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.