СК возбудил второе дело после нападения собак на прохожего в Подмосковье

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следователи в ходе расследования дела о халатности, возбужденного после того, как стая собак загрызла прохожего в Истринском районе Подмосковья, возбудили второе дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

Стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Истринском районе в понедельник. Также они напали на женщину, которая с травмами была госпитализирована. Следователи возбудили дело о халатности. Собак, которые, предположительно, загрызли мужчину, удалось поймать. По данным муниципалитета, искусанная собаками девушка остается в больнице в стабильном тяжелом состоянии. Какая судьба ожидает пойманных собак, не уточняется.

"Следственным отделом по городу Истре ГСУСК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак (часть вторая статья 293 УК РФ) получены сведения о наличии у администрация Истринского района договора на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем. В результате возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повелевших смерть человека (часть вторая статья 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, индивидуальный предприниматель задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Свою вину он не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало.

Сообщается, что по информации, полученной следователем в администрации, туда поступило 34 обращения от жителей поселка Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак. На основании этих жалоб были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю.

Как добавляется, в настоящее время ведется расследование по двум уголовным делам. Проверяется информация о направлении из администрации Истринского района соответствующих заявок.