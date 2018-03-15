Участкового, не предотвратившего убийство в Калуге, обвинили в халатности

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении участкового, не предотвратившего убийство женщины в Калуге, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, 7 декабря 2017 года полицейский получил сообщение местной жительницы о том, что в соседней квартире мужчина убивает женщину, которая зовет на помощь. "Однако участковый на место происшествия не выехал. Избиение продолжалось весь вечер и ночь, в результате женщина скончалась", — подчеркивается в сообщении СК.

В отношении участкового заведено уголовное дело о халатности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении.