Драгоценный груз: Ан-12 "потерял" в Якутии слитков на 122 миллиона долларов

Самолет Ан-12, у которого при взлёте в аэропорту «Якутск» отвалилась створка грузового люка. 15 марта 2018

Самолет Ан-12, у которого при взлёте в аэропорту «Якутск» отвалилась створка грузового люка. 15 марта 2018

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Самолет, у которого при вылете из аэропорта Якутска сорвало створку грузового люка, "потерял" на ВПП слитки золото-серебряного сплава Доре, стоимость которых, по оценкам экспертов, может превышать 122 миллиона долларов. Драгоценный груз уже собрали и поместили под охрану, правоохранители разбираются в причине "дорогого" ЧП, а владельцы драгметалла и самолета проводят собственные проверки.

СОРВАЛО ЛЮК

Инцидент произошел 15 марта около 12.50 местного времени (06.50 мск). Как сообщил аэропорт Якутска, при взлете у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение вернуться, и самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".

© Фото : телеграм-канал "Следком" Створка грузового люка, упавшая на территорию авторынка © Фото : телеграм-канал "Следком" Створка грузового люка, упавшая на территорию авторынка

По данным авиаузла, самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна.

"После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", — сообщил аэропорт.

Службы авиаузла начали проверку по данному факту.

ОСОБО ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Сразу после этого местные СМИ стали писать о том, что из самолета выпал "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей. В социальных сетях стали публиковать фотографии якобы выпавших предметов, которые по форме напоминают слитки металла.

На место ЧП выехали якутские транспортные прокуроры. Следствие на транспорте также начало проверку.

СК РФ сообщил, что створку грузового люка повредило из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании. Никто не пострадал, но часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе.

Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, где не было построек и машин. Материального ущерба не причинено.

По предварительным данным СК, ЧП произошло из-за неправильно зафиксированного груза.

САМОЛЕТ БЫЛ ИСПРАВЕН

Самолет принадлежит авиакомпании "Нимбус" и выполнял рейс рудник Купол (Чукотка) — Якутск — Красноярск. Замгендиректора по летной работе компании-эксплуатанта воздушного судна ("Сибниа-тест") Борис Шаталов рассказал РИА Новости, что борт был технически исправен.

"По ресурсу и по календарю пригодный для эксплуатации, у него большой запас календаря. Так что к самолету никаких претензий нет. В остальном — разберемся", — сообщил собеседник агентства, не уточнив год выпуска самолета.

Шаталов пока не назвал возможных причин ЧП, но он вылетает в Якутск для того, чтобы разобраться на месте.

ГРУЗ НА $122,6 МЛН

Владелец груза — канадская компания Kinross Gold, ЗАО "Чукотская ГГК" – ее дочернее предприятие. Глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк рассказал РИА Новости, что самолет перевозил сплав Доре — в нем есть серебро и золото, но преимущественно серебро.

По оценке экспертов, если в слитках порядка 70% серебра, а остальное — золото, то весь груз можно оценить в 122,6 миллиона долларов.

"В настоящее время все слитки собраны и находятся под охраной в аэропорту Якутска, никаких потерь не произошло. На борту находились семь членов экипажа и два представителя компании, никто из них не пострадал", — сказал Бородюк.

Он отметил, что самолет летел обычным маршрутом, которым обычно возят этот груз: с рудника Купол, с дозаправкой в Якутске и далее до Красноярска.

По словам Бородюка, все слитки выпали на взлетно-посадочной полосе, так как это произошло буквально сразу же после отрыва самолета от земли.

Он затруднился сказать, был ли самолет старым или нет, а также будет ли компания менять перевозчика: раньше такого никогда не происходило, и все решения будут принимать по результатам тщательного расследования инцидента, Kinross Gold "будет решать вопросы по качеству и безопасности авиаперевозок, ужесточать требования".

Сразу после инцидента территорию ВПП оцепили, чтобы собрать груз. Однако уже к вечеру местного времени – после того, как все слитки нашли — аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Согласно онлайн-табло авиаузла, за последние несколько часов в регион уже прибыло шесть рейсов.