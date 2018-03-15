СК опубликовал видео с признанием отчима убитой в Сочи девочки

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео с признанием подозреваемого в убийстве девочки в Сочи, как он прятал сумку с телом ребенка.
Это 28-летний гражданин Азербайджана. Со слов подозреваемого, в минувший понедельник он остался с девочкой один дома – ее мама в тот день была в больнице. По его утверждению, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, "за что он несколько раз ударил ее в область груди" и уложил спать.
Утром мужчина вышел в магазин, а вернувшись, нашел девочку мертвой. После этого он в сумке вынес ребенка из дома и оставил на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина рассказал соседям о "пропаже" ребенка и начал "поиски", а затем перестал выходить на связь. Позже его нашли в одном из хостелов в Адлерском районе.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, что именно стало причиной смерти.
К поискам ребенка, продолжавшимся с ночи вторника, привлекались больше тысячи человек, в том числе полицейские с собаками, спасатели, гвардейцы и добровольцы.