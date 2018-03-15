Скрывавшийся пять лет в Индии штангист пойдет под суд за убийство

УФА, 15 мар – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против профессионального спортсмена, который подозревается в убийстве знакомой и пять лет скрывался от правосудия в Индии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве 24-летней уфимки с 2012 года. Ее обожженное тело обнаружили в Чишминском районе местными жителями. Следствие обвинило в убийстве девушки 27-летнего тяжелоатлета-профессионала. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек, оставшись наедине с девушкой после вечеринки по поводу его отъезда по турпутевке в Индию, нанёс ей ножевое ранение в область шеи, от которого она скончалась. Желая избежать уголовной ответственности и других негативных последствий, злоумышленник вывез тело в пригород и сжег, а сам на другой день улетел за границу.

Мужчина был объявлен в международный розыск и в ноябре 2017 года в рамках международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью по запросу России арестован и передан Индией российским правоохранительным органам.

"Сначала обвиняемый рассказывал следователям, что смерть девушки наступила случайно. Якобы они употребили наркотики, и ей стало плохо, она задыхалась. Будучи профессиональным спортсменом, он пытался сделать ей трахеостомию, но попал в артерию, и девушка скончалась. Испугавшись уголовной ответственности и исключения его из сборной за употребление наркотиков, он принял меры к сокрытию следов преступления. При этом при последнем допросе обвиняемый сообщил, что не помнит, что произошло той ночью", — сообщает подробности расследования ведомство.

Отмечается, что несмотря на сильное повреждение тела девушки огнем следователям с помощью нескольких сложных экспертных исследований в области судебной медицины удалось установить причину ее смерти и связь между действиями злоумышленника и наступившими последствиями.

"В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено прокурором, и после вручения обвиняемому его копии уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.