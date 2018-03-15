Участники "спящей ячейки" ИГ* под Калугой дали признательные показания

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Задержанные 14 марта в Калужской области четверо участников "спящей ячейки" исламистов дали признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ России.

Сообщалось, что ФСБ в среду задержала в Калужской области четырех членов "спящей ячейки" группировки "Исламское государство"*, возглавляемой эмиссаром террористов из Сирии.

"Задержанные конвоированы в Тюмень для проведения необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК России. В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещенной организации, а также подготовке ими террористических акций", — говорится в сообщении.

В обнародованной ФСБ оперативной съемке все четверо задержанных рассказали, что действовали по заданию "Исламского государства". Один из задержанных рассказал, что являлся "амиром" (начальником) этого отряда из четырех человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России