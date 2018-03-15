Мосгорсуд оставил полковника Ламонова в СИЗО

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил до 19 мая срок ареста замглавы УСБ СК РФ Александра Ламонова по делу о взятке от криминальных авторитетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ламонова до 19 мая", — сказал судья Сергей Подопригоров.

Изначально Ламонову, бывшему первому заместителю начальника московского главка СК РФ Денису Никандрову, а также главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Но спустя год расследования СУ ФСБ возбудило второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова.

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.