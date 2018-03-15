В Кирове физрука подозревают в развращении 13-летней школьницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Учитель физкультуры одной из школ Кирова заключен под стражу по подозрению в развратных действиях в отношении 13-летней ученицы, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кировской области.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ ("Развратные действия"), которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

"Дело простое, мужчина сразу признал свою вину. Факта насилия над ребенком не было, но учитывая возраст потерпевшей, наказание за действия учителя будет строгим", — заявили РИА Новости в региональном следственном комитете.

Кроме того, в адрес директора школы направлено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления. "Необходимо разобраться, как руководство школы допустило возникновение подобных отношений между педагогом и ученицей", — пояснили в СУСК.