На Кубани пять человек пострадали в ДТП

КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Усть-Лабинском районе Кубани, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

ДТП на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло в четверг около 10.00 мск.

По предварительным данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля "ГАЗ", разворачиваясь, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Chevrolet, за рулем которого был 24-летний мужчина, после чего "ГАЗ" опрокинулся. Произошло возгорание автомобилей.

"В результате ДТП водитель Chevrolet, а также водитель и три пассажира автомобиля "ГАЗ" доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

