Житель Кургана получил 15 лет колонии за убийство бывшей жены

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Суд приговорил жителя Курганской области к 15 годам колонии строгого режима за убийство бывшей жены и нанесение ножевых ранений ее знакомому, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
"Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего жителя города. подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в "убийстве" и "покушении на убийство двух лиц", уточняется в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил.