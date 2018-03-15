Суд продлил арест подростку, напавшему на школу в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 15 мар — РИА Новости. Суд продлил на четыре месяца срок содержания под стражей подростку, напавшему в январе на учеников в школе в Улан-Удэ, сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Советским районным судом Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей одному из несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления 19 января в… школе № 5 Улан-Удэ. Постановлением суда срок содержания под стражей продлен на четыре месяца, то есть до 19 июля", — говорится в сообщении.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников арестованы, им предъявлены обвинения.