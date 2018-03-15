В Якутске при взлете из самолета выпало почти десять тонн груза

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Якутске при вылете из аэропорта у самолета, перевозившего груз драгоценных металлов сорвало створку люка. Инцидент произошел днем в четверг.
После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Сообщалось, что воздушное судно благополучно совершил посадку в аэропорту Маган.
Согласно документу, самолет был исправен и готов к полету.
В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что после срыва створки на взлетно-посадочную полосу вывалился груз.
По сообщениям СМИ, речь идет о золоте.
Как пишет sakhaday.ru, полиция обыскивала прохожих и водителей в районе аэропорта.
В соцсетях сразу стали появляться фотографии вывалившихся на землю предметов, которые по форме напоминают слитки.
Позднее ИА YakutiaMedia сообщило, что с летного поля собрали 172 слитка золота, весом по 20 килограммов каждый. Груз сдали под охрану.
Назначена проверка. На место ЧП выехали транспортные прокуроры.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за неправильно зафиксированного груза. Пострадавших нет.
"В России золото под ногами валяется": В Якутске из самолета Ан-12 выпали тонны золота и платины#авария #курьезы #Россия #самолет #золото https://t.co/c6CUDJsrL2 pic.twitter.com/vJXyKsdO4P— Новости Украины (@chaspikls) 15 марта 2018 г.
Десять тонн ценного груза
Как рассказали в Следственном комитете, самолет Ан-12 в Якутии вез почти десять тонн ценного груза.
Драгоценные металлы принадлежат Чукотской горно-геологической компании.
По данным следствия, оторвавшаяся створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков.
Самолет принадлежит авиакомпании "Нимбус" и выполнял рейс Якутск — Красноярск — рудник Купол.
Произошло в первый раз
В московском представительстве Kinross Gold рассказали подробности инцидента. Отмечается, что маршрут самолета был обычным для перевозки грузов с расположенного на Чукотке золото-серебряного месторождения Купол.
"Перевозили сплав Доре золото-серебросодержащий, преимущественно серебряный", — сообщил глава представительства Станислав Бородюк.
По его словам, сейчас груз собран и находится под охраной.
Он затруднился сказать, был ли самолет старым или нет, а также будет ли компания менять перевозчика.
"Раньше такого никогда не происходило. Все решения будут приниматься нашей компанией по результатам тщательного расследования инцидента", — добавил собеседник агентства.