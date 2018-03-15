Генерал СК Никандров останется в СИЗО

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 19 мая срок ареста бывшего первого заместителя начальника московского главка СК РФ Дениса Никандрова по делу о взятке от криминальных авторитетов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никандрова до 19 мая ", — огласил решение судья Сергей Подопригоров.

Изначально Никандрову, а также главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его бывшему заместителю Александру Ламонову вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Но спустя год расследования СУ ФСБ возбудило второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена — Олега Шейхаметова.

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. В настоящий момент они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.