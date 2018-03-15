В Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2

БАРНАУЛ, 15 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло днем в четверг в Алтайском крае, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что эпицентр находился в Алтайском районе. Подземный толчок был зафиксирован в 13:55 (9.55) мск.

"Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2. Жителями колебания не ощущались, за исключением территорий Алтайского района и города Белокуриха. Согласно полученной из городов и районов информации, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС собран оперативный штаб. В данный момент обстановка находится на контроле оперативного штаба главка. На место события выехала оперативная группа Главного управления.

