В Марий Эл автомобиль ГИБДД сбил пьяного пешехода

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Машина с сотрудниками ГИБДД сбила пьяного мужчину на дороге в Марий Эл, он скончался на месте, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело.

"Вечером 8 марта на автодороге "Звенигово — Шелангер — Морки" в Звениговском районе республики Марий Эл автомашиной с экипажем ГИБДД МВД по Республике Марий Эл сбит 46-летний пешеход, который скончался на месте происшествия… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на дорогу, когда автомобиль ГИБДД в темное время суток ехал по сообщению о ДТП.

Отмечается, что на данный момент изъяты все видеозаписи и проведен следственный эксперимент, а также назначен ряд экспертиз.