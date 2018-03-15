В России семь лет ищут убийцу пожилых женщин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Убийцу более 30 пожилых женщин разыскивают по всей территории России, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Марий Эл.
"Во всех 32 случаях убийца действовал одинаково: похож и способ совершения преступления, и обстоятельства дел. Все они объединены в одно производство, которое расследуется главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в городе Нижний Новгород. И хотя за 7 лет не было никаких сдвигов, мы продолжаем искать преступника, регулярно напоминая гражданам его приметы", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Марий Эл Яна Савина.
"Подобные преступления прекратились в 2012 году. Возможно, убийца уже мертв, возможно, сидит. Тем не менее работа по раскрытию серийных преступлений продолжается", — подчеркнула Савина.
За информацию о человеке, совершающем убийства, объявлено вознаграждение в три миллиона рублей.