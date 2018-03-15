Жителя Кузбасса будут судить за продажу "шпионских" очков

КЕМЕРОВО, 15 мар — РИА Новости. Житель Беловского района Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной продаже солнцезащитных очков, оснащенных видеокамерой и микрофоном, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Сообщается, что обвиняемый разместил на одном из интернет-ресурсов объявление о продаже "солнцезащитных очков с видеокамерой и микрофоном". Мужчина указал стоимость товара в размере 1,3 тысячи рублей. Также обвиняемый указал ссылку на свою страницу в социальной сети.
Информация о сбыте нелегальной продукции поступила в органы ФСБ и подтвердилась в ходе проверочной закупки. Покупатель все рассказал о товаре и назначил встречу, где обещал передать очки. На месте преступления его задержали сотрудники областного управления ФСБ. Согласно заключению эксперта, "очки относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации — носимый видеорегистратор с видеокамерой и микрофоном", отмечают в управлении.
"К специальным устройствам относятся, например, приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Список технических средств, подлежащих лицензированию, утвержден постановлением правительства РФ", — уточнили в управлении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно максимальным санкциям соответствующей статьи УК РФ, 43-летнему мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.