Жителя Кузбасса будут судить за продажу "шпионских" очков

КЕМЕРОВО, 15 мар — РИА Новости. Житель Беловского района Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в незаконной продаже солнцезащитных очков, оснащенных видеокамерой и микрофоном, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Сообщается, что обвиняемый разместил на одном из интернет-ресурсов объявление о продаже "солнцезащитных очков с видеокамерой и микрофоном". Мужчина указал стоимость товара в размере 1,3 тысячи рублей. Также обвиняемый указал ссылку на свою страницу в социальной сети.

Информация о сбыте нелегальной продукции поступила в органы ФСБ и подтвердилась в ходе проверочной закупки. Покупатель все рассказал о товаре и назначил встречу, где обещал передать очки. На месте преступления его задержали сотрудники областного управления ФСБ. Согласно заключению эксперта, "очки относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации — носимый видеорегистратор с видеокамерой и микрофоном", отмечают в управлении.

Следствие напоминает, что подобные спецсредства не могут находиться в свободном обороте, их разрешено использовать только сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб. Изготавливать, покупать и продавать такие устройства можно только при наличии лицензии ФСБ.

"К специальным устройствам относятся, например, приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Список технических средств, подлежащих лицензированию, утвержден постановлением правительства РФ", — уточнили в управлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно максимальным санкциям соответствующей статьи УК РФ, 43-летнему мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.