Жителя Челябинска осудили за избиение пятилетнего сына

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя Каслинского района Челябинской области за избиение пятилетнего сына, страдающего хроническими заболеваниями, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, с июня по декабрь прошлого года обвиняемый бил ребенка руками и ремнем. Кроме того, он кормил мальчика только рисом, капустой и яйцами. Несмотря на то, что обвиняемый знал о болезни сына, он не давал ему необходимые лекарства и не водил к врачу.

Кроме того, мужчина не занимался развитием ребенка, у которого "выявлены нарушения звукопроизношения, замедление темпа мышления, ослабление памяти, неустойчивость внимания, не высокий уровень интеллектуального развития", сообщает прокуратура.

"Каслинский городской суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя, работающего дворником в ЖЭУ. Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего лица" и "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", добавляется в сообщении.

Сейчас органы опеки решают вопрос о лишении осужденного родительских прав. Прокуратура поясняет, что мама ребенка умерла в апреле прошлого года, несколько дней он находился в детском доме, после чего отец, бывший сожитель матери, забрал его к себе. Уголовное дело было возбуждено после жалоб соседей.