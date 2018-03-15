Жителя Челябинска осудили за избиение пятилетнего сына

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя Каслинского района Челябинской области за избиение пятилетнего сына, страдающего хроническими заболеваниями, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
Кроме того, мужчина не занимался развитием ребенка, у которого "выявлены нарушения звукопроизношения, замедление темпа мышления, ослабление памяти, неустойчивость внимания, не высокий уровень интеллектуального развития", сообщает прокуратура.
"Каслинский городской суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя, работающего дворником в ЖЭУ. Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года", — говорится в сообщении.
Сейчас органы опеки решают вопрос о лишении осужденного родительских прав. Прокуратура поясняет, что мама ребенка умерла в апреле прошлого года, несколько дней он находился в детском доме, после чего отец, бывший сожитель матери, забрал его к себе. Уголовное дело было возбуждено после жалоб соседей.