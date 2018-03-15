В Подмосковье задержали мошенников, инсценировавших ДТП

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мошенников, инсценировавших ДТП, задержали в подмосковном Королеве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперуполномоченные… задержали участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве", — сообщила она.

Она уточнила, что злоумышленники с помощью наждачной бумаги повреждали свой автомобиль, после чего инсценировали ДТП с другим участником дорожного движения. Под предлогом урегулирования ситуации без вызова сотрудников ГИБДД они похищали денежные средства водителей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали фигурантов в момент подготовки к совершению очередного преступления. Изъяты автомобили иностранного и отечественного производства, 7 мобильных телефонов, 4 радиостанции, сим-карты, предположительно использовавшиеся при совершении преступлений", — рассказала Волк.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления "Мошенничество при получении выплаты". Задержанные мужчины в возрасте от 30 до 40 лет заключены под стражу.