В Челябинской области сиделка пойдет под суд за избиение до смерти старика

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мар – РИА Новости. Сиделку из Магнитогорска будут судить за то, что она ударила несколько раз кружкой пациента, после чего он скончался, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По данным прокуратуры, медсестра по объявлению в интернете устроилась на работу сиделкой — ее нанял мужчина для присмотра за 63-летним отцом, который не мог ходить и есть самостоятельно.

Как установило следствие, в декабре 2017 года женщина в квартире пациента выпила спиртное и сложила в пакет посуду, одежду, продукты, чтобы унести с собой. После этого она ударила по голове керамической кружкой старика, требуя сообщить, где лежат ценные вещи. Однако мужчина не ответил, и тогда она ударила его по голове еще раз. Старик позже скончался в лечебном учреждении.

"Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы… Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Обвиняемая полностью признала вину, уточняет прокуратура. Она обвиняется в "разбое" и "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего".