СК в Ленобласти потребовал отправить педофила на принудительное лечение

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следствие в Ленинградской области просит суд направить мужчину на принудительное психическое лечение после изнасилования мальчика и развратных действий в отношении двух других, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, совершившего общественно-опасные деяния, предусмотренные статьями… "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего", "развратные действия" – два эпизода", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с апреля по сентябрь 2016 года мужчина пригласил к себе в квартиру в поселке Приозерского района Ленинградской области троих мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет под предлогом погреться и поиграть в компьютерные игры. Там он, как установило следствие, совершил в отношении одного из детей насильственные действия сексуального характера. В декабре 2016 года мужчина совершил развратные действия в отношении еще двух мальчиков 12 и 14 лет, отмечает СУСК.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием.

"В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера", — сообщают в СК.