В Северодвинске завели дело после гибели пациентки, отпущенной из больницы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту неоказания медицинской помощи женщине, умершей в Северодвинске от разрыва аневризмы аорты, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 5 марта днем 58-летняя жительница Северодвинска была доставлена в ГБУЗ Архангельской области "Северодвинская городская больница №1", однако не была госпитализирована, ее отпустили домой. На улице состояние женщины резко ухудшилось, и она скончалась в результате разрыва аневризмы аорты.

"По данному сообщению о преступлении, размещенному в сети интернет… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, производится сбор доказательств, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавляет СК.