МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту неоказания медицинской помощи женщине, умершей в Северодвинске от разрыва аневризмы аорты, сообщается на сайте СК РФ.
"По данному сообщению о преступлении, размещенному в сети интернет… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, производится сбор доказательств, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавляет СК.