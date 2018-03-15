Житель Югры поджег машину участкового из мести

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар — РИА Новости. Житель Нижневартовского района ХМАО поджег припаркованный возле школы автомобиль участкового, решив отомстить тому за привлечение к уголовной и административной ответственности, сообщает в четверг окружное управление МВД.
"Выбежав на улицу, капитан полиции увидел канистру с горючим веществом рядом с транспортным средством, которое уже тушили очевидцы. Проезжавший мимо сельчанин, увидев происходящее, остановился и предпринял все необходимые меры для локализации пожара", — отметили в УМВД.
Вскоре сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина на снегоходе подъехал к патрульному автомобилю с канистрой, поджег машину и скрылся с места происшествия. По горячим следам удалось установить, что причастным к инциденту является 37-летний житель поселка, который, увидев служебный автомобиль участкового, решил его поджечь.
Как пояснили в СУСК, версия о том, что поджогом автомобиля мужчина хотел отомстить сотруднику полиции, не исключается.
"Мужчина опрашивается. Все обстоятельства происшествия выясняются… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в ведомстве.