Житель Югры поджег машину участкового из мести

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мар — РИА Новости. Житель Нижневартовского района ХМАО поджег припаркованный возле школы автомобиль участкового, решив отомстить тому за привлечение к уголовной и административной ответственности, сообщает в четверг окружное управление МВД.

Инцидент произошел в среду в поселке Аган, когда участковый уполномоченный полиции приехал в одну из школ для беседы с социальным педагогом. Автомобиль, как подчеркнули в ведомстве, он припарковал возле учебного заведения. Не прошло и 15 минут, как школьники сообщили полицейскому, что неизвестные пытаются поджечь его автомобиль.

"Выбежав на улицу, капитан полиции увидел канистру с горючим веществом рядом с транспортным средством, которое уже тушили очевидцы. Проезжавший мимо сельчанин, увидев происходящее, остановился и предпринял все необходимые меры для локализации пожара", — отметили в УМВД.

Вскоре сотрудники полиции выяснили, что неизвестный мужчина на снегоходе подъехал к патрульному автомобилю с канистрой, поджег машину и скрылся с места происшествия. По горячим следам удалось установить, что причастным к инциденту является 37-летний житель поселка, который, увидев служебный автомобиль участкового, решил его поджечь.

"Злоумышленник решил отомстить правоохранителю за возбуждение в отношении него уголовного дела по факту нанесения побоев бывшей супруге. Известно, что участковый ранее составлял на задержанного административный протокол за появления последнего в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", — добавили в управлении МВД, уточнив, что проверку по данному факту проводит окружное следственное управление СК РФ.

Как пояснили в СУСК, версия о том, что поджогом автомобиля мужчина хотел отомстить сотруднику полиции, не исключается.

"Мужчина опрашивается. Все обстоятельства происшествия выясняются… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявили в ведомстве.