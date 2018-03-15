В Курской области назвали виновника ДТП с микроавтобусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Курской области произошла по вине водителя "легковушки" — он не справился с управлением, сообщила РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Лилия Каменева.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Курской области.

По словам Каменевой, ДТП произошло около 20.00 мск среды в Золотухинском районе, столкнулись автомобиль "Газель" и LADA Priora.

"Предварительно мы говорим о том, что водитель LADA Priora не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и у них произошло лобовое столкновение. Водитель автомобиля умер в больнице. Водитель "Газели" в больнице. Пассажиров в "Газели" на момент ДТП не было", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что "легковушка" очень сильно пострадала, автомобиль "буквально всмятку", людей вытаскивали с помощью спецсредств.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц.